عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائهم للبقاء في السلطة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن متظاهرين أغلقوا عدة شوارع في مع بدء احتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى.وذكرت صحيفة هآرتس أن متظاهرين يحتشدون قبالة منازل عدد من الوزراء الإسرائيليين للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن رئيس الوزراء -المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة- قرر التضحية بالأسرى من أجل البقاء على رأس السلطة.وأضافت عائلات الأسرى أن حكومة تخوض حربا دون أهداف واضحة في ، وقررت الذهاب نحو عملية عسكرية ستؤدي إلى مقتل أبنائهم.بدورها قالت عيناف تسنغاوكر والدة أسير إسرائيلي بغزة إن نتنياهو يضع عراقيل في وجه الصفقة، مناشدة الإسرائيليين الخروج للتظاهر. (الجزيرة)