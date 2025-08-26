Advertisement

عربي-دولي

عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائهم للبقاء في السلطة

Lebanon 24
26-08-2025 | 01:40
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن متظاهرين أغلقوا عدة شوارع  في تل أبيب مع بدء احتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى.
وذكرت صحيفة هآرتس أن متظاهرين يحتشدون قبالة منازل عدد من الوزراء الإسرائيليين للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة- قرر التضحية بالأسرى من أجل البقاء على رأس السلطة.

وأضافت عائلات الأسرى أن حكومة نتنياهو تخوض حربا دون أهداف واضحة في قطاع غزة، وقررت الذهاب نحو عملية عسكرية ستؤدي إلى مقتل أبنائهم.

بدورها قالت عيناف تسنغاوكر والدة أسير إسرائيلي بغزة إن نتنياهو يضع عراقيل في وجه الصفقة، مناشدة الإسرائيليين الخروج للتظاهر. (الجزيرة)
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
