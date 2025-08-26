ليزا كوك: لن استقيل من الاحتياطي الفيدرالي

Advertisement

قالت ليزا كوك، عضو ، إن الرئيس الأميركي لا يملك سلطة إقالتها من ، وإنها لن تستقيل.وجاء تصريح ليزا كوك بعدما أعلن في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) بأثر فوري.وأضافت كوك في بيان "زعم أنه أقالني 'لسبب وجيه' في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022".