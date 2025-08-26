الرئيس الصيني: علاقات بكين وموسكو ركيزة للاستقرار العالمي

Advertisement

نقلت وكالة شينخوا للأنباء، عن قوله إنه يجب على وروسيا أن تعملا على تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وحماية مصالح البلدين في المجال الأمني.وأضاف الرئيس الصيني، خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في اليوم: "يجب على الجانبين الحفاظ على صداقتهما التقليدية، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز والتعاون في مختلف المجالات، وحماية المصالح الأمنية والتنموية للبلدين بشكل مشترك، وتوحيد بلدان الجنوب العالمي، والالتزام بالتعددية الحقيقية، وتعزيز تنمية النظام الدولي في اتجاه أكثر عدالة وعقلانية".ووفقا له، "يعد التعاون بين الهيئات التشريعية في الصين وروسيا جزءا لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد. ومن المأمول أن يتبادل الجانبان الخبرات بفعالية في مجال الإدارة الحكومية العامة والتشريع.وشدد شي جين بينغ على أن التطور المستمر للعلاقات بين الصين وروسيا، هو مصدر للسلام في جميع أنحاء العالم.وقال: "العلاقة بين الصين وروسيا، غنية استراتيجيا وهي الأكثر استقرارا ونضجا بين العلاقات السائدة بين الدول العظمى في عالم اليوم المليء بالتغيير والتحول. ويتماشى التقدم المستمر للتنمية رفيعة المستوى للعلاقات بين الصين وروسيا مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين ويشكل مصدر استقرار للسلام العالمي". (روسيا اليوم)