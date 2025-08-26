صحة ترامب الى الواجهة مجدداً.. كدمات على اليد تثير التساؤلات



فقد لاحظ الكثيرون كدمات على يدي ، البالغ من العمر 79 عاما في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تُخفيها أحيانًا مساحيق التجميل الثقيلة أو بوضع يده الأخرى فوق الكدمة.



وكان ترامب أصيب بكدمة مماثلة أثناء لعبه الغولف مع لاعب البيسبول السابق في الدوري الأميركي روجر كليمنس يوم الأحد، والذي ضمنه ترامب لاحقًا لدخول قاعة مشاهير البيسبول.



يأتي ذلك بعد يوم الجمعة الماضي، عندما لاحظ الكثيرون أن يد الرئيس كانت مغطاة ببقعة ملحوظة من مساحيق تجميل لا تتناسب مع لون بشرته.



وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن كدمات يد ترامب "تتسق" مع تهيج ناتج عن "مصافحته المتكررة واستخدامه للأسبرين".

المصافحة المتكررة



وعندما تواصلت صحيفة "ديلي ميل" مع لمزيد من التعليقات، أحالنا إلى تصريحات أدلى بها طبيب الرئيس ترامب، الدكتور شون باربابيلا، والطبيب السابق وعضو الكونغرس الحالي الدكتور روني جاكسون.



وأوضح باربابيلا: "أظهرت الصور الأخيرة للرئيس كدمات طفيفة على ظهر يده"، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل .



وأضاف: "هذا يتفق مع تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة ناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية".



وقال جاكسون: "بصفتي الطبيب الشخصي السابق للرئيس ترامب، والطبيب السابق للرئيس، وطبيب البيت الأبيض لمدة 14 عامًا على مدار 3 إدارات، أستطيع أن أؤكد لكم بشكل قاطع: الرئيس ترامب هو الرئيس الأكثر صحة الذي شهدته هذه الأمة على الإطلاق".



وجاكسون كان أيضًا طبيب باراك أوباما وعمل في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض في عهد دبليو بوش.



وأضاف: "أواصل استشارة طبيبه الحالي وفريقه الطبي في البيت الأبيض، وما زلت أقضي وقتًا طويلًا مع الرئيس. إنه في حالة ذهنية وجسدية أفضل من أي وقت مضى".