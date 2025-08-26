الخارجية الأميركية: دعم أوكرانيا وتعزيز ديبلوماسية السلام أولوية

Advertisement

قالت إن الوزير ماركو روبيو بحث مع عدد من نظرائه أمس الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في .وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس وآخرين.وقال سيبيها إن أوكرانيا ممتنة لروبيو على جهوده وللرئيس الأميركي على "قيادته لصنع السلام". وأضاف أنالضمانات الأمنية لأوكرانيا أساسية.وكتب على منصة "إكس": "أكدت على موقف أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية يجب أن تكون قوية وملزمة قانونيا وفعالة. وينبغي أن تكون متعددة الأبعاد، بما في ذلك المستويات العسكرية والدبلوماسية والقانونية وغيرها".وأضاف "نحن جميعا على قناعة بأن الجيش الأوكراني هو المستوى الأساسي لأي ضمانات من هذا القبيل، وبالتالي فإن تعزيزهإلى أقصى حد هو أولويتنا القصوى". (الحدث)