Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية: دعم أوكرانيا وتعزيز ديبلوماسية السلام أولوية

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:13
A-
A+

Doc-P-1409069-638917963784257877.jpg
Doc-P-1409069-638917963784257877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع عدد من نظرائه الأوروبيين أمس الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.

وقال سيبيها إن أوكرانيا ممتنة لروبيو على جهوده وللرئيس الأميركي دونالد ترامب على "قيادته لصنع السلام". وأضاف أن
الضمانات الأمنية لأوكرانيا أساسية.

وكتب على منصة "إكس": "أكدت على موقف أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية يجب أن تكون قوية وملزمة قانونيا وفعالة. وينبغي أن تكون متعددة الأبعاد، بما في ذلك المستويات العسكرية والدبلوماسية والقانونية وغيرها".

وأضاف "نحن جميعا على قناعة بأن الجيش الأوكراني هو المستوى الأساسي لأي ضمانات من هذا القبيل، وبالتالي فإن تعزيزه
إلى أقصى حد هو أولويتنا القصوى". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
الحكومة الألمانية: المستشار ميرتس سيرافق الرئيس زيلنسكي لواشنطن غدا وسيؤكد على أولوية التوصل لسلام في أوكرانيا
lebanon 24
26/08/2025 13:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: تعزيز العدالة وتحسين نوعية الحياة أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
lebanon 24
26/08/2025 13:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
26/08/2025 13:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دعم أوكرانيا... وزير الخارجية الأميركي يدعو لتعزيز القدرات العسكرية لحلف الناتو
lebanon 24
26/08/2025 13:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24