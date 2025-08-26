Advertisement

قال عسكري روسي من قوات "أحمد" الخاصة يحمل علامة النداء " ريتشيك"، إن قوات تستخدم جوية لإسقاط زجاجات مياه وسجائر مسمومة وتزرع الألغام بغابة سيريبريانسكوي في .وأضاف: "يقوم الأوكرانيون بإلقاء من الجو، ألغاما مضادة للأفراد وخاصة من طراز "الأجراس" (لغم مضاد للأفراد من إنتاج الناتو)، وعبوات المياه والسجائر المسمومة، وغيرها من وسائل قتل الأفراد الموجودة لديهم".وأوضح زميله أيضا، أن العدو يقوم كذلك بإسقاط ألغام مغناطيسية يتم تمويهها في شكل شجيرات.تقع غابة سيريبريانسكوي في لوغانسك الشعبية على بعد عدة كيلومترات من مدينة كريمينايا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. ويخضع قسم من منطقة الغابات لسيطرة الجيش الروسي وقسم آخر لسيطرة القوات .ولغم "الجرس"، هو لغم عنقودي مضاد للأفراد عالي الخطورة من إنتاج ، مزود بذخيرة فرعية من طراز M77 أمريكية الصنع (ألغام M42 وM46 مشابهة أيضا). وحصل هذا النوع من الألغام على تسميته من شكله الذي يشبه الجرس.ويتم نشر هذه الألغام بواسطة طائرات بدون طيار أو من راجمات الصواريخ. (روسيا اليوم)