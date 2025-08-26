Advertisement

عربي-دولي

روسيا: أوكرانيا تسقط سجائر وزجاجات مياه مسمومة وألغام في دونباس

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:26
قال عسكري روسي من قوات "أحمد" الخاصة يحمل علامة النداء " ريتشيك"، إن قوات كييف تستخدم مسيرات جوية لإسقاط زجاجات مياه وسجائر مسمومة وتزرع الألغام بغابة سيريبريانسكوي في دونباس.
وأضاف: "يقوم الأوكرانيون بإلقاء من الجو، ألغاما مضادة للأفراد وخاصة من طراز "الأجراس" (لغم مضاد للأفراد من إنتاج الناتو)، وعبوات المياه والسجائر المسمومة، وغيرها من وسائل قتل الأفراد الموجودة لديهم".
وأوضح زميله أيضا، أن العدو يقوم كذلك بإسقاط ألغام مغناطيسية يتم تمويهها في شكل شجيرات.

تقع غابة سيريبريانسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية على بعد عدة كيلومترات من مدينة كريمينايا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. ويخضع قسم من منطقة الغابات لسيطرة الجيش الروسي وقسم آخر لسيطرة القوات الأوكرانية.
ولغم "الجرس"، هو لغم عنقودي مضاد للأفراد عالي الخطورة من إنتاج الناتو، مزود بذخيرة فرعية من طراز M77 أمريكية الصنع (ألغام M42 وM46 مشابهة أيضا). وحصل هذا النوع من الألغام على تسميته من شكله الذي يشبه الجرس.

ويتم نشر هذه الألغام بواسطة طائرات بدون طيار أو  من راجمات الصواريخ. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24