عربي-دولي

طائرة صينية تهبط اضطرارياً في روسيا وعلى متنها أكثر من 300 راكب

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:40
أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون لمراسل وكالة نوفوستي، بأن طائرة ركاب كانت متجهة من لندن إلى بكين، اضطرت للهبوط في نيجنفارتوفسك في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم.
وقال المصدر: "بالتأكيد نفذت الطائرة هبوطا اضطراريا في سيبيريا".

وذكرت تقارير إعلامية أن الحديث يدور عن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية (Air China)، كانت متجهة من لندن إلى بكين هبطت في نيجنفارتوفسك بسبب عطل في المحرك، وكان على متنها 311 راكبا.

وقال مصدر في مطار نيجنفارتوفسك لمراسل نوفوستي، ردا على سؤال حول سبب هبوط الطائرة الاضطراري: "لا يمكننا تقديم أي معلومات حتى الآن، كل شيء على ما يرام في الوقت الراهن". (روسيا اليوم)
 
