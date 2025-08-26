طائرة صينية تهبط اضطرارياً في روسيا وعلى متنها أكثر من 300 راكب

Advertisement

أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون لمراسل ، بأن طائرة ركاب كانت متجهة من إلى ، اضطرت للهبوط في نيجنفارتوفسك في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم.وقال المصدر: "بالتأكيد نفذت الطائرة هبوطا اضطراريا في ".وذكرت تقارير إعلامية أن الحديث يدور عن طائرة تابعة لشركة (Air China)، كانت متجهة من لندن إلى بكين هبطت في نيجنفارتوفسك بسبب عطل في المحرك، وكان على متنها 311 راكبا.وقال مصدر في مطار نيجنفارتوفسك لمراسل نوفوستي، ردا على سؤال حول سبب هبوط الطائرة الاضطراري: "لا يمكننا تقديم أي معلومات حتى الآن، كل شيء على ما يرام في الوقت الراهن". (روسيا اليوم)