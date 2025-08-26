وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد

Advertisement

قال الفرنسي برونو ، إن بلاده تسعى لتجنّب أية مخاطر قد تؤدي إلى تدخل في حال سقوط الحكومة، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن هذا الاحتمال لا يمكن إنكاره بالكامل.وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتفادي أي سيناريو قد يضع الاقتصاد الفرنسي تحت ضغوط خارجية، مشددًا على أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين، وفق وكالة " ".وأضاف أنه يجب علينا إيجاد مسار لإعداد ميزانية 2026.