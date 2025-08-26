Advertisement

إقتصاد

وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:48
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومبارد، إن بلاده تسعى لتجنّب أية مخاطر قد تؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في حال سقوط الحكومة، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن هذا الاحتمال لا يمكن إنكاره بالكامل.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتفادي أي سيناريو قد يضع الاقتصاد الفرنسي تحت ضغوط خارجية، مشددًا على أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أنه يجب علينا إيجاد مسار لإعداد ميزانية 2026.
