إسرائيل: الجيش لن يغادر قمة جبل حرمون

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:05
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ، لحماية سكان الجولان والجليل، وفق تعبيره.
وقال إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل حرمون وفي المنطقة الأمنية اللازمة لحماية مجتمعات الجولان والجليل من التهديدات التي يشكلها الماضي السوري، كدرس رئيسي من أحداث 7 تشرين الأول".

وجدد كاتس التأكيد على أن "إسرائيل ستواصل أيضا حماية الدروز في سوريا". (روسيا اليوم)

