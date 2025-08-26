Advertisement

عربي-دولي

مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:20
A-
A+

Doc-P-1409131-638918039172491656.jpg
Doc-P-1409131-638918039172491656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، برصاص مجهول في منطقة وادي عبيدة شرق مأرب، وسط اليمن.
Advertisement

وأشار موقع "اليمن الآن" إلى أن الأنباء تضاربت حول مقتل عبدالواسع الصنعاني، المعروف بأنه "الصندوق الأسود" لتنظيم القاعدة، برصاص مسلحين مجهولين أثناء مروره على دراجة نارية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة شرقي محافظة مأرب، أمس الاثنين.

من جهته، أكد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الأصولية، محمد بن فيصل، أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، المدعو عبد الواسع الصنعاني، قتل برصاص مسلحين مجهولين بوادي عبيدة، شرق مأرب.

وقال بن فيصل في منشور عبر "إكس" إن "الصنعاني يعد أحد أبرز قيادات الجهاز الأمني لدى تنظيم القاعدة، وسبق أن تقلد منصب أمير منطقة "قيفة" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ويصفه البعض بالصندوق الأسود للتنظيم".
وكانت المنطقة عينها في وادي عبيدة شرقي محافظة مأرب، شهدت في أبريل الماضي أيضا، مقتل فواز القصيمي الذي يعد واحدا من أبرز قادة القاعدة في اليمن، على يد مسلحين مجهولين.

وقالت حينها وسائل إعلام يمنية إن القصيمي المعروف أيضا بلقب "أحمد القحطاني"، يعتبر من المؤسسين الأوائل لفرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويمتلك خبرة كبيرة في تصنيع العبوات الناسفة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سوريا: وسائل إعلام محلية: قتلى وجرحى بانفجار مجهول شرق مدينة حماة
lebanon 24
26/08/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
lebanon 24
26/08/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية
lebanon 24
26/08/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمة نحو المجهول: هل نرسل مسبارًا إلى ثقب أسود قريب؟
lebanon 24
26/08/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
03:40 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24