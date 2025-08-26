مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب

Advertisement

أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بارز في تنظيم ، برصاص مجهول في منطقة وادي عبيدة شرق مأرب، وسط اليمن.وأشار موقع "اليمن الآن" إلى أن الأنباء تضاربت حول مقتل عبدالواسع الصنعاني، المعروف بأنه " " لتنظيم القاعدة، برصاص مسلحين مجهولين أثناء مروره على دراجة نارية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة شرقي محافظة مأرب، أمس الاثنين.، أكد الباحث المتخصص في شؤون الأصولية، فيصل، أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، المدعو عبد الواسع الصنعاني، قتل برصاص مسلحين مجهولين بوادي عبيدة، شرق مأرب.وقال بن فيصل في منشور عبر "إكس" إن "الصنعاني يعد أحد أبرز قيادات الجهاز الأمني لدى تنظيم القاعدة، وسبق أن تقلد منصب أمير منطقة "قيفة" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ويصفه البعض بالصندوق الأسود للتنظيم".وكانت المنطقة عينها في وادي عبيدة شرقي محافظة مأرب، شهدت في أبريل الماضي أيضا، مقتل القصيمي الذي يعد واحدا من أبرز قادة القاعدة في اليمن، على يد مسلحين مجهولين.وقالت حينها وسائل إعلام يمنية إن القصيمي المعروف أيضا بلقب "أحمد القحطاني"، يعتبر من المؤسسين الأوائل لفرع تنظيم القاعدة في العرب، ويمتلك خبرة كبيرة في تصنيع العبوات الناسفة. (روسيا اليوم)