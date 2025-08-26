28
بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتين في القدس: لن نُغادر غزة
Lebanon 24
26-08-2025
|
10:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
بطريركية
الروم الأرثوذكس والبطريركية اللاتينية في
القدس
في بيان مشترك، أنّ الكهنة والراهبات سيبقون ولن يُغادروا مدينة غزة.
وأضاف البيان: "نحن لا نعلم بالضبط ما سيحدُث على أرض الواقع، ليس فقط لرعيّتنا، بل لجميع السكّان. منذ اندلاع الحرب، أصبح مُجمَّع
كنيسة
مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومُجمَّع
كنيسة العائلة المقدسة
في مدينة غزة ملاذاً لمئات المدنيين، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال. وفي مجُمّع كنيسة اللاتين يعيش منذ سنوات طويلة أشخاص من ذوي الإعاقة، يتلقَّون الرعاية".
وتابع: "كما هو الحال بالنسبة لباقي سكان مدينة غزة، سيتعيّن على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار هذين المُجمَّعين أن يقرّروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم. ويعاني الكثيرون منهم من الهُزال وسوء التغذية بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال الأشهر الماضية. إن مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب ستكونان بمثابة إعلان حُكمٍ بالإعدام عليهم. ولهذا السبب، قرّر الكهنة والراهبات البقاء والاستمرار في رعاية جميع من سيبقَون في رِحاب المجمّعَيْن". (العربية)
