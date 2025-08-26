Advertisement

عربي-دولي

كيف برّر الجيش الإسرائيلي قصف الصحافيين في مجمع ناصر الطبي؟

26-08-2025 | 11:39
أعلن الجيش الإسرائيل، اليوم الثلاثاء في بيان، عن انتهاء التحقيق الأولي بشأن الهجوم على مجمع ناصر الطبي بغزة.
وقال البيان: "التحقيق الأولي أظهر أن القوات الإسرائيلية رصدت كاميرا "وضعتها حماس" في منطقة مجمع ناصر الطبي".

أضاف:" الكاميرا بمنطقة مستشفى ناصر تستخدم لمراقبة نشاط قوات الجيش بهدف توجيه الأنشطة الإرهابية ضدها".
 
ولفت البيان إلى أنّ القوات الإسرائيلية عملت على إزالة التهديد من خلال استهداف الكاميرا بمنطقة مستشفى ناصر وتفكيكها.
