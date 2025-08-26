كيف برّر الجيش الإسرائيلي قصف الصحافيين في مجمع ناصر الطبي؟

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيل، اليوم الثلاثاء في بيان، عن انتهاء التحقيق الأولي بشأن الهجوم على بغزة.وقال البيان: "التحقيق الأولي أظهر أن القوات رصدت كاميرا "وضعتها " في منطقة مجمع ناصر الطبي".أضاف:" الكاميرا بمنطقة تستخدم لمراقبة نشاط قوات الجيش بهدف توجيه الأنشطة الإرهابية ضدها".