Advertisement

عربي-دولي

لإنهاء الحرب... مسؤول إسرائيلي يحث حكومة نتنياهو على التوصل لاتفاق مع حماس

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1409297-638918310902071381.jpg
Doc-P-1409297-638918310902071381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى التوصل لاتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
Advertisement


ونقل موقع "واي نت" الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن لابيد قوله إن ممثلا رفيع المستوى من إحدى الدول الوسيطة أخبره بأن إسرائيل لم ترد بعد على أحدث مقترح.


وبحسب لابيد يضم المقترح 98 % مما نقله المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.


وذكر لابيد أنه يمكن إبرام الاتفاق بناء على أحدث مقترح من الوسطاء.


وأضاف "إن رهائننا يموتون ببطء في الأنفاق، من الجوع والاختناق، والحكومة الإسرائيلية لديها "(أمور أكثر أهمية) لتقوم بها".


وتتضمن الخطة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها في البداية الإفراج عن 10 من الرهائن الأحياء مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.


 وقبلت إسرائيل المقترح الأصلي الذي قدمه ويتكوف في الربيع، لكن حماس رفضته آنذاك، مصرة على اتفاق لوقف الحرب.
ومع ذلك جاء رد "إيجابي" من حركة حماس على المقترح الجديد منذ أكثر من أسبوع. من جانبها تشير إسرائيل الآن إلى أنها غير مهتمة باتفاق جزئي.
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدّد بتوسيع الحرب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس خلال أيام
lebanon 24
27/08/2025 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
lebanon 24
27/08/2025 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24