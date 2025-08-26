تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد التزامها بدعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب

Advertisement

أدانت الهجمات على ، مؤكدة تمسكها بدعم رؤية قيام خالية من الإرهاب.وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة الاعتداءات العسكرية التي تنفذها وتوسعها ، ضد سلامة أراضي سوريا، ووحدتها وسيادتها"وأكدت على ضرورة "وضع حد لهذه الهجمات، التي تستهدف بشكل مباشر جهود إرساء الاستقرار والأمن في سوريا ومنطقتنا".وأشارت إلى أنه "يجب تقديم الدعم للحكومة ، لضمان استتباب السلام والهدوء في البلاد".وتابعت: "تماشيا مع "التطلعات المشروعة للشعب السوري"، ستواصل دعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب، آمنة، تتمتع بوحدة أراضيها".