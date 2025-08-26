Advertisement

عربي-دولي

تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد التزامها بدعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1409333-638918348692203534.webp
Doc-P-1409333-638918348692203534.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على دمشق، مؤكدة تمسكها بدعم رؤية قيام سوريا خالية من الإرهاب.
Advertisement

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة الاعتداءات العسكرية التي تنفذها وتوسعها إسرائيل، ضد سلامة أراضي سوريا، ووحدتها وسيادتها"

وأكدت على ضرورة "وضع حد لهذه الهجمات، التي تستهدف بشكل مباشر جهود إرساء الاستقرار والأمن في سوريا ومنطقتنا".

وأشارت إلى أنه "يجب تقديم الدعم للحكومة السورية، لضمان استتباب السلام والهدوء في البلاد".

وتابعت: "تماشيا مع "التطلعات المشروعة للشعب السوري"، ستواصل تركيا دعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب، آمنة، تتمتع بوحدة أراضيها".
مواضيع ذات صلة
أردوغان: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب
lebanon 24
27/08/2025 01:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
27/08/2025 01:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إيران تدين الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سوريا
lebanon 24
27/08/2025 01:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياض تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
lebanon 24
27/08/2025 01:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24