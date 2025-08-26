Advertisement

إقتصاد

روسيا تواجه العقوبات الغربية.. ما هي البدائل؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:45
A-
A+

Doc-P-1409374-638918412463649684.png
Doc-P-1409374-638918412463649684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر روسيا في التحرك على الساحة الدولية رغم العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى موسكو إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية وإعادة رسم علاقاتها التجارية بعيداً عن دائرة النفوذ الغربي.
Advertisement

وتستفيد روسيا من الشراكات مع دول مثل الصين والهند، بالإضافة إلى توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإفريقية واللاتينية، ما يمنحها متنفسًا اقتصاديًا يحميها من الانهيار المفاجئ ويحد من تأثير العقوبات كأداة ضغط مباشرة.

إلا أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات داخلية متزايدة تتعلق بقدرة الحكومة على التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاجتماعي والاحتياجات الاقتصادية الأخرى، في وقت يحافظ فيه على موقعه كلاعب عالمي، لكنه ما زال معرضًا للضغوط المالية والاقتصادية.

وأكد الخبراء أن العقوبات الغربية تهدف إلى إطالة أمد الاستنزاف الاقتصادي والضغط على موسكو، لكن روسيا طورت بدائل فعّالة مثل تعزيز التعامل بالعملات الوطنية، التوجه إلى البريكس، توسيع الشراكات مع الصين والهند وإيران، والانفتاح على الأسواق الأفريقية واللاتينية، ما عزز قدرتها على المناورة والتكيّف مع الحصار الاقتصادي.

كما يشير المحللون إلى أن روسيا استطاعت إعادة توجيه صادرات الطاقة والأسواق، ما ساعدها على الحفاظ على تدفقات نقدية مهمة، وقلل من تأثير العقوبات على اقتصادها الداخلي، رغم انخفاض بعض الاستثمارات الأجنبية والعزلة عن النظام المالي العالمي "سويفت" جزئيًا.

ويخلص الخبراء إلى أن العقوبات لم توقف روسيا، لكنها نجحت في إبطاء النمو وفرض تكاليف اقتصادية، فيما تظل القيادة الروسية مستعدة لتحمل هذه التكاليف لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد في الصراع مع الغرب.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: روسيا تفرض عقوبات على 21 مواطنًا بريطانيًّا وغربيًّا ردًّا على عقوبات غربية
lebanon 24
27/08/2025 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا
lebanon 24
27/08/2025 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة ما لم تنهِ الحرب في أوكرانيا خلال 10 أيام
lebanon 24
27/08/2025 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تواجه تراجعًا في ميزانها التجاري... ما السبب؟
lebanon 24
27/08/2025 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24