ويتكوف يحدد الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا

وقال ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي في برئاسة الرئيس الأميركي : " ، ، ، ، حماس، لقد اجتمعنا طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة. نأمل في حلها بنهاية هذا العام".وأعلن خلال الاجتماع عزمه على زيادة إمدادات الأسلحة لحلفاء واشنطن في الناتو، الذين "يمولون" حاليا المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقال ترامب: "لم نعد نشارك في تمويل أوكرانيا، لكننا نسعى لوقف الحرب والقتلى فيها".وأشار ترامب في حديثه عن المساعدات العسكرية لكييف من حلفاء في الناتو إلى "أنهم يمولون الحرب بالكامل. نحن لا نمول أي شيء".في 14 تموز الماضي، صرح ترامب بأن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها.