عربي-دولي

ويتكوف يحدد الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:59
Doc-P-1409384-638918429225179537.jpg
Doc-P-1409384-638918429225179537.jpg photos 0
أوضح المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية التي تتوقعها واشنطن لانتهاء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وقال ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي في البيت الأبيض برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "روسيا، أوكرانيا، إيران، إسرائيل، حماس، لقد اجتمعنا طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة. نأمل في حلها بنهاية هذا العام".


وأعلن ترامب خلال الاجتماع عزمه على زيادة إمدادات الأسلحة لحلفاء واشنطن في الناتو، الذين "يمولون" حاليا المساعدات العسكرية لأوكرانيا.


وقال ترامب: "لم نعد نشارك في تمويل أوكرانيا، لكننا نسعى لوقف الحرب والقتلى فيها".


وأشار ترامب في حديثه عن المساعدات العسكرية لكييف من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في الناتو إلى "أنهم يمولون الحرب بالكامل. نحن لا نمول أي شيء".


في 14 تموز الماضي، صرح ترامب بأن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها.
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24