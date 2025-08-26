Advertisement

عربي-دولي

خلال مشاجرة عائلية... مقتل نائب سابق ونجله وإصابة زوجته بجروح خطيرة (صور)

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:17
قُتل النائب الأردني السابق الدكتور موسى عمير حسن أبو سويلم ونجله أيمن، الموظف في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، جراء تعرضهما لإطلاق نار في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمّان.
كما أُصيبت زوجته بجروح خطيرة، ووصفت حالتها بالحرجة.


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن بلاغًا ورد مساء الثلاثاء عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على رجل وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب وابنه على الفور، فيما أصيبت الزوجة بجروح بالغة. وقد نُقلوا جميعًا إلى مستشفى الجامعة الأردنية، إلا أن النائب السابق ونجله وصلا متوفيين. 


وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه من أقارب الضحايا (ابن شقيق النائب السابق)، حيث قام بتسليم نفسه وضُبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.





