خلال مشاجرة عائلية... مقتل نائب سابق ونجله وإصابة زوجته بجروح خطيرة (صور)

كما أُصيبت زوجته بجروح خطيرة، ووصفت حالتها بالحرجة.قال الناطق الإعلامي باسم ، العقيد ، إن بلاغًا ورد مساء الثلاثاء عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على رجل وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير.وأسفر الحادث عن وفاة الأب وابنه على الفور، فيما أصيبت الزوجة بجروح بالغة. وقد نُقلوا جميعًا إلى مستشفى ، إلا أن النائب السابق ونجله وصلا متوفيين.وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه من أقارب الضحايا (ابن شقيق النائب السابق)، حيث قام بتسليم نفسه وضُبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.