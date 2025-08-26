Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: الحرب بدأت وستنتهي في غزة

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:08
A-
A+

Doc-P-1409418-638918481485285195.png
Doc-P-1409418-638918481485285195.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن "نحن في طريقنا إلى تحقيق النصر بغزة.. الحرب بدأت في غزة وستنتهي في غزة.. لن نترك حماس هناك".
Advertisement


وأضاف نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء، بأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس.


وشدد في تصريحاته على التزام حكومته بمواصلة الضغط العسكري والسياسي ضد الحركة في قطاع غزة.


وأكد نتنياهو أنه لا وجود لصفقة مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، في إشارة إلى رفضه الرد على المقترح المصري القطري لهدنة في غزة والذي وافقت عليه حركة حماس.


وكرر موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية قائلا: "قلت سابقا إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك الآن".
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء النقاش في مكتب نتنياهو بشأن استمرار الحرب على غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء النقاش في مكتب نتنياهو بشأن استمرار الحرب على غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يكشف عن موعد انتهاء الحرب في غزة!
lebanon 24
27/08/2025 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب
lebanon 24
27/08/2025 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24