نتنياهو: الحرب بدأت وستنتهي في غزة

قال ، يوم الثلاثاء، إن "نحن في طريقنا إلى تحقيق النصر بغزة.. الحرب بدأت في غزة وستنتهي في غزة.. لن نترك هناك".وأضاف في تصريحات خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء، بأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها على حركة حماس.وشدد في تصريحاته على حكومته بمواصلة الضغط العسكري والسياسي ضد الحركة في .وأكد نتنياهو أنه لا وجود لصفقة مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، في إشارة إلى رفضه الرد على المقترح المصري لهدنة في غزة والذي وافقت عليه حركة حماس.وكرر موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية قائلا: "قلت سابقا إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك الآن".