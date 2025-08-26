Advertisement

عربي-دولي

في بريطانيا.. مخيمات صيفية متهمة بالارتباط بإيران!

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1409421-638918485255644023.png
Doc-P-1409421-638918485255644023.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه بعض الجمعيات المدنية في بريطانيا اتهامات بالارتباط بالنظام الإيراني و"حزب الله"، عبر تنظيم مخيمات صيفية يُزعم أنها تستخدم لنشر أجندات سياسية ودينية متطرفة، بينما تنفي الجمعيات ذلك.
Advertisement

واتُهمت جمعية "أهل البيت الإسلامية" (AIM) بالترويج لأفكار دينية متطرفة مستترة خلف الأنشطة الإنسانية، مثل المخيمات الصيفية، وهي جمعية إسلامية شيعية مقرها المملكة المتحدة تقدم أنشطة روحية وتعليمية وثقافية وترفيهية تستهدف المجتمع.

ودعا حزب الإصلاح البريطاني اليميني إلى إلغاء مخيم صيفي تنظمه الجمعية، مشيراً إلى وجود "روابط واضحة ومثيرة للقلق" مع النظام الإيراني. كما طالب عضو البرلمان البريطاني بوب بلكمن باتخاذ إجراءات ضد الناشطين الموالين لإيران.

وردت الجمعية بإلغاء المخيم في فازلز وود لحماية سلامة الأطفال، مستنكرة الاتهامات واصفة إياها بالإسلاموفوبيا. وأكدت أن المخيم كان دائمًا مكانًا آمنًا لتنشئة الأطفال، وأنه لم يثبت أي سوء تصرف خلال السنوات الماضية.

وأشار تقرير موقع منتدى "الشرق الأوسط" إلى أن اسم المخيم "الولاية" مستمد من "ولاية الفقيه"، مما يثير القلق حول ارتباطه بالنظام الإيراني و"حزب الله". وأوضح التقرير أن الحاج محمد باقر العيسى، المؤيد لحزب الله، كان مرتبطًا بالمخيم، كما أن قمبر حسين نشر محتوى يدعم الدعاية الإيرانية وحزب الله.

كما نظم حسين مكي، ناشط شيعي مؤيد لحزب الله، معسكرًا صيفيًا باسم "المحارب الروحي"، أثار جدلاً واسعاً بسبب الأنشطة التدريبية والدينية التي يقدمها، مما أثار مخاوف من الرسائل التي قد تنقلها هذه الفعاليات. ونفت الجمعية وناشطوها أي ارتباط بمنظمات محظورة، مؤكدين أن الهدف هو رعاية الشباب المسلم وحمايته، متهمين وسائل الإعلام بمحاولة تشويه سمعتهم.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
lebanon 24
27/08/2025 01:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
lebanon 24
27/08/2025 01:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نور الغندور تتألق بإطلالات صيفية.. جريئة ومتنوعة
lebanon 24
27/08/2025 01:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صيفية.. لا كهرباء لهؤلاء ورسائل تقنين مفاجئة
lebanon 24
27/08/2025 01:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:08 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24