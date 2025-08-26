28
إقتصاد
وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً
Lebanon 24
26-08-2025
|
16:54
A-
A+
أعلن
وزير الخزانة
الأميركي، سكوت بيسنت، أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها
الرئيس دونالد ترامب
قد تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً، وربما تصل إلى تريليون دولار إذا استمرت وتيرة الزيادة الحالية، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في
البيت الأبيض
، أشار بيسنت إلى أن التقديرات السابقة بتحقيق 300 مليار دولار كانت "متحفظة للغاية"، موضحاً أن البيانات الأخيرة أظهرت قفزة كبيرة في العائدات بين
تموز
وآب، مع ترجيحات بزيادة أكبر في أيلول.
وأكد بيسنت أن هذه الزيادة الاستثنائية أسهمت بشكل مباشر في تقليص عجز الموازنة الأميركية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإدارة
ترامب
. وتُعد هذه الأرقام، بحسب الوزير، دليلاً جديداً على أن
واشنطن
باتت تعوّل على الرسوم الجمركية ليس فقط كأداة ضغط في المفاوضات التجارية، بل أيضاً كمصدر تمويل فعّال للخزانة الفيدرالية.
ورغم الانتقادات التي ترى أن التكلفة النهائية تقع على المستهلك الأميركي عبر ارتفاع الأسعار، شدد بيسنت على أن النتائج المالية واضحة، إذ تحقق الإدارة فائضاً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يمنحها هامشاً أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية.
(CNN إقتصادية)
