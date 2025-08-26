وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً

Advertisement

أعلن الأميركي، سكوت بيسنت، أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً، وربما تصل إلى تريليون دولار إذا استمرت وتيرة الزيادة الحالية، وفق ما نقلت وكالة .وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في ، أشار بيسنت إلى أن التقديرات السابقة بتحقيق 300 مليار دولار كانت "متحفظة للغاية"، موضحاً أن البيانات الأخيرة أظهرت قفزة كبيرة في العائدات بين وآب، مع ترجيحات بزيادة أكبر في أيلول.وأكد بيسنت أن هذه الزيادة الاستثنائية أسهمت بشكل مباشر في تقليص عجز الموازنة الأميركية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإدارة . وتُعد هذه الأرقام، بحسب الوزير، دليلاً جديداً على أن باتت تعوّل على الرسوم الجمركية ليس فقط كأداة ضغط في المفاوضات التجارية، بل أيضاً كمصدر تمويل فعّال للخزانة الفيدرالية.ورغم الانتقادات التي ترى أن التكلفة النهائية تقع على المستهلك الأميركي عبر ارتفاع الأسعار، شدد بيسنت على أن النتائج المالية واضحة، إذ تحقق الإدارة فائضاً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يمنحها هامشاً أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية.