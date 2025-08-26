زيلينسكي يطرح مبادرة سلام جديدة بمشاركة الخليج وأوروبا وتركيا

Advertisement

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تستضيف دول الخليج وعدد من الدول الأوروبية إضافة إلى محادثات سلام مستقبلية مع ، مؤكداً أن بلاده تواصل العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب.وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المتلفز الثلاثاء، إن مشاورات ستُعقد هذا الأسبوع مع ممثلي هذه الدول لبحث إمكانية استضافة المفاوضات، مضيفاً: "من جانبنا، سنعمل على التحضير لكل ما يلزم لإنهاء هذه الحرب"، داعياً في الوقت نفسه إلى استمرار الضغط الدولي على موسكو.وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "الإشارات الوحيدة التي تبعث بها روسيا تؤكد عزمها على مواصلة التهرب من أي مفاوضات حقيقية"، في وقت تتمسك فيه موسكو بشروط مسبقة، أبرزها تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتنازل عن أراضٍ أوكرانية، وهي مطالب تعتبرها كييف مخالفة لدستورها.يأتي ذلك بعدما شهدت إسطنبول في وقت سابق من العام الحالي أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، انتهت بتفاهمات إنسانية محدودة شملت تبادل الأسرى والجثامين، من دون تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية شاملة.كما فشلت جهود الرئيس الأميركي في إحراز اختراق، رغم عقده قمتين متتاليتين خلال آب الماضي؛ الأولى مع في ألاسكا، والثانية مع زيلينسكي وعدد من القادة في ، حيث أعلن استعداده لشن "حرب اقتصادية" على موسكو إذا استمرت العمليات العسكرية.ولا يزال الكرملين يرفض مقترحات عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، مشدداً على ضرورة الإعداد لمثل هذه القمة عبر تفاهمات ملموسة على مستويات أدنى، كما استبعد عقد أي مفاوضات في بدعوى أن دول الاتحاد ليست طرفاً محايداً في النزاع.ويُذكر أن يوم الأحد الماضي صادف مرور ثلاثة أعوام ونصف على اندلاع الحرب الروسية ضد ، وسط تعثر الجهود الدولية لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة. (العربية)