Advertisement

عربي-دولي

بسبب ايران.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحت حماية كوبرا"

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1409468-638918724726365478.jpg
Doc-P-1409468-638918724726365478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتلقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي حماية أمنية على مدار الساعة منذ أسابيع، وذلك عقب تهديد قادم من إيران، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة. 
Advertisement

وبحسب الصحيفة، تتولى وحدة النخبة في أجهزة الأمن في النمسا حماية غروسي، بعدما تلقت وكالة الاستخبارات النمساوية معلومات عن تهديد مصدره "جهة ثالثة"، لرئيس الوكالة ومقرها فيينا.

وكانت إيران اتهمت غروسي بالمساهمة في إشعال فتيل حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما في حزيران الماضي، قائلة إن "تقاريره عن البرنامج النووي الإيراني كانت متحيزة، ونشرت مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الأنشطة النووية لطهران".

ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين إلى إقالته من منصبه ومحاكمته.

وكان علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني أحد كبار مساعدي المرشد الأعلى، كتب في منشور سابق على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب، سنتعامل مع غروسي".

كما صرح مسؤول قضائي إيراني كبير بعد الحرب أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يحاكم غيابيا، وهو إجراء من شأنه أن يعقد بشدة التعاون بين إيران والوكالة.

وبعد انتهاء الحرب، سحب غروسي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران "حرصا على سلامتهم"، في عملية سرية شهدت إجلاءهم برا، نُفذت بموافقة طهران.

وفي أواخر حزيران، ووفقا لمسؤولين، منح غروسي، الدبلوماسي الأرجنتيني المرشح لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة العام المقبل، حماية أمنية من وحدة "كوبرا" النمساوية للخدمات الخاصة، حسب "وول ستريت جورنال".

وتنشر هذه القوة التكتيكية لمواجهة أخطر التهديدات، مثل المخاطر الإرهابية، ولتأمين كبار الشخصيات بمن فيهم المستشار النمساوي.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية بسبب تهديد إيراني
lebanon 24
27/08/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
lebanon 24
27/08/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية على مدار الساعة بسبب تهديدات إيرانية
lebanon 24
27/08/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أول فريق من المفتشين عاد إلى إيران
lebanon 24
27/08/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2025-08-27
05:20 | 2025-08-27
05:08 | 2025-08-27
05:00 | 2025-08-27
04:33 | 2025-08-27
04:26 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24