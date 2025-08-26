بعد الاجتماع في جنيف.. إيران: الاتصالات مع الأوروبيين ستتواصل خلال الأيام المقبلة

Advertisement

أعلن المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، عن عقد اجتماع في جنيف، أمس الثلاثاء، جمع ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأوروبية الثلاث، بحضور نائب المسؤولة عن السياسة الخارجية في .وأوضح بقائي أن اللقاء يأتي في إطار سياسة طهران الرامية إلى توظيف جميع الأدوات الدبلوماسية لضمان المصالح الوطنية، مؤكداً أن الاتصالات مع الجانب ستتواصل خلال الأيام المقبلة.وأشار إلى أن عرضت خلال الاجتماع موقفها بشأن ضرورة رفع وصون حقوقها النووية بشكل شفاف، كما جرى التشديد على مسؤوليات الأطراف الأوروبية في هذا المسار.وفي ما يتعلق بتهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض عقوبات ، شدّد بقائي على أن طهران تعتبر هذه الخطوة غير قانونية وغير قائمة على أسس قضائية صحيحة، مضيفاً أن أي قرار بهذا الاتجاه ستتحمل تبعاته الدول الأوروبية الثلاث.وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول: "لقد تم توضيح مواقف إيران بشكل كامل، سواء فيما يخص رفع العقوبات أو في ما يتعلق بحقوقها النووية، ومن المقرر أن تستمر الاتصالات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى صيانة مصالح وحقوق الشعب ".