عربي-دولي
بعد اتهامات إسرائيل.. هذا ما قالته حماس حول هجوم مستشفى ناصر
Lebanon 24
26-08-2025
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن اتهمتها
إسرائيل
بوجود مسلحين بين
الشهداء
، نفت حركة
حماس
أن يكون أي من
الفلسطينيين
الذين استشهدوا في الهجوم
الإسرائيلي
على
مجمع ناصر الطبي
في غزة، مسلحين.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أن غارته على المستشفى التي أودت بحياة نحو 20 شخصاً، بينهم 5 صحفيين، أسفرت عن اغتيال 6 مسلّحين، وتعليقًا على ذلك، قال
المكتب الإعلامي
التابع لحكومة حماس في بيان أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون استشهد في منطقة المواصي على بُعد مسافة من المستشفى، فيما استشهد آخر في مكان آخر في وقت مختلف.
ولم يوضح بيان "حماس" ما إذا كان الشخصان اللذان لقيا حتفهما في أماكن أخرى من المدنيين أيضا.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، إن تحقيقه الأولي في الضربة التي شنها على مجمع ناصر الطبي في
قطاع غزة
وأدت إلى استشهاد خمسة صحفيين، خلص إلى أن القوات
الإسرائيلية
رصدت كاميرا "وضعتها حماس" في المنطقة لمراقبة قواته.
