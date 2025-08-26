بعد اتهامات إسرائيل.. هذا ما قالته حماس حول هجوم مستشفى ناصر

بعد أن اتهمتها بوجود مسلحين بين ، نفت حركة أن يكون أي من الذين استشهدوا في الهجوم على في غزة، مسلحين.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أن غارته على المستشفى التي أودت بحياة نحو 20 شخصاً، بينهم 5 صحفيين، أسفرت عن اغتيال 6 مسلّحين، وتعليقًا على ذلك، قال التابع لحكومة حماس في بيان أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون استشهد في منطقة المواصي على بُعد مسافة من المستشفى، فيما استشهد آخر في مكان آخر في وقت مختلف.



ولم يوضح بيان "حماس" ما إذا كان الشخصان اللذان لقيا حتفهما في أماكن أخرى من المدنيين أيضا.



وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، إن تحقيقه الأولي في الضربة التي شنها على مجمع ناصر الطبي في وأدت إلى استشهاد خمسة صحفيين، خلص إلى أن القوات رصدت كاميرا "وضعتها حماس" في المنطقة لمراقبة قواته.