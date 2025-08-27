31
عربي-دولي
روسيا تعزز حماية درونات "أورلان" أمام الهجمات الاعتراضية
Lebanon 24
27-08-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدخل خبراء الدفاع في
روسيا
، تعديلات على طائرات
الاستطلاع
المسيّرة من نوع "أورلان"، بهدف رفع مستوى حمايتها من هجمات الدرونات الاعتراضية المحتملة، وفق ما أفادت مصادر روسية.
وأوضحت قناة warhistoryalconafter على
تليغرام
أن بعض طائرات "أورلان" أصبحت مزوّدة بنظام مراقبة خلفي مثبت على مؤخرة الهيكل، يتيح رصد أي درونات FPV قد تحاول مهاجمتها من الخلف.
ويعتمد الجيش الروسي على عدة نسخ من درونات "أورلان"، تشمل طائرات للاستطلاع والمراقبة العسكرية، وأخرى قادرة على حمل ذخائر هجومية. كما تم تجهيز أورلان-30 بأنظمة اتصال رقمية متقدمة، وكاميرات حرارية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ما يمكّنها من تنفيذ مهام الرصد ليلاً ونهارًا وفي مختلف الظروف الجوية.
وكانت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية قد أكدت أن طائرات "أورلان" تعتبر من بين أفضل طائرات الاستطلاع المسيّرة، وقادرة على تنفيذ مهمات جوية داخل العمق التكتيكي لمناطق العدو، ما يعزز أهميتها الاستراتيجية في العمليات العسكرية. (روسيا اليوم)
