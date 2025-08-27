Advertisement

عربي-دولي

جلسة استمرت نحو ساعتين ونصف.. تذمر وزراء داخل الكابينيت الإسرائيلي بسبب صفقة التبادل

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:10
لم يناقش الكابينيت في جلسته التي دعا إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجلسة التي دعا إليها نتنياهو لمناقشة الوضع في غزة وخطة السيطرة على مدينة غزة استمرت نحو ساعتين ونصف فقط، وسط تذمر بعض الوزراء الذين وصفوا الاجتماع بأنه "مضيعة للوقت"، فيما شوهد عدد منهم يخرجون أكثر من مرة للتزود بالطعام.

ورغم أن نتنياهو كان يفترض أن يطرح أمام الوزراء مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس، إلا أنّ مصادر أكدت أنّ الموضوع لم يُدرج أصلًا على جدول النقاش.

وبموازاة الاجتماع، أبلغت عائلات المختطفين في رسالة وُزّعت ليلًا أن وفدًا مصريًا مهنياً وصل إسرائيل، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إنه لا تُعقد حاليًا أي محادثات فعلية، وكل ما يجري هو محاولات تنسيق أولي للشروع بالمفاوضات.

من جانبه، أفاد مقر عائلات المختطفين في بيان بأن "نتنياهو لم يطرح مقترح الوسطاء أمام الكابينيت رغم وجوده على الطاولة منذ أكثر من أسبوع".

وبعد جلسة الكابينيت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".

وأضاف: "لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".(سكاي نيوز)
