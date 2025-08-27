Advertisement

عربي-دولي

تعديل طارئ على قوانين الجيش الاوكراني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-08-2025 | 00:55
أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها ستسمح للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بمغادرة البلاد والسفر إلى الخارج، مُخفّفة بذلك الأحكام العرفية السارية بسبب الاجتياح الروسي.
ومنذ اندلاع الحرب في شباط 2022 وحتى الآن كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ممنوعين من مغادرة أوكرانيا، باستثناء قلة قليلة منهم.
ويحاول الآلاف من هؤلاء الشبان سنويا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، مُخاطرين بحياتهم أحيانا.
