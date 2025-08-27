Advertisement

بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:15
Doc-P-1409514-638918831696097935.PNG
Doc-P-1409514-638918831696097935.PNG photos 0
لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون، إثر انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند، وفق ما أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة Times of India عن بارامفير سينج، المسؤول البارز في الشرطة، قوله إنه تم العثور على العديد من الجثث منذ وقوع الانهيار مساء أمس الثلاثاء بالقرب من موقع فايشنوديفي الهندوسي في منطقة كاترا، فيما ما زالت فرق البحث والإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين.
 
 
وتأثرت حركة السكك الحديدية والطرق بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة، كما تم إيقاف المراسم الدينية السنوية في الموقع لحين استقرار الوضع.
 
 


وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة كوارث تتسبب بها الأمطار الموسمية في شمال الهند، حيث أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأشهر الأخيرة إلى وقوع وفيات وأضرار جسيمة في البنية التحتية. وأظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم منذ الأول من يونيو الماضي بسبب أحداث مرتبطة بالأمطار الموسمية، خصوصًا في ولايتي جامو وكشمير وأوتاراخاند. (العربية)
