بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً

الهند ⚠️
يتسبب نهر تاوي في حالة من الفوضى في مدينة جامو بولاية جامو وكشمير بسبب هطول الأمطار المستمرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياهه. وبعد عبوره مدينة جامو، يتجه نهر تاوي إلى ولاية البنجاب في باكستان ليلتقي بنهر تشيناب.

— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 26, 2025
هشدار سیل در جامو به دلیل بارانهای شدید و طغیان دریاها
به گزارش منابع خبری، مقامات محلی در منطقه جامو در هند به دلیل بارانهای شدید و مداوم که منجر به افزایش سریع سطح آب دریاهای تاوی، راوی، چناب و بسانتر شده، هشدار سیل صادر کردهاند.

— تلویزیون سفیر/Safir TV (@SafirTv1) August 27, 2025
