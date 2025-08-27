بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً

لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون، إثر انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة جامو وكشمير بشمال ، وفق ما أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء.



ونقلت صحيفة Times of India عن بارامفير سينج، المسؤول البارز في الشرطة، قوله إنه تم العثور على العديد من الجثث منذ وقوع الانهيار مساء أمس الثلاثاء بالقرب من موقع فايشنوديفي الهندوسي في منطقة كاترا، فيما ما زالت فرق البحث والإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين.

يتسبب نهر تاوي في حالة من الفوضى في مدينة جامو بولاية جامو وكشمير بسبب هطول الأمطار المستمرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياهه. وبعد عبوره مدينة جامو، يتجه نهر تاوي إلى ولاية البنجاب في باكستان ليلتقي بنهر تشيناب.



وتأثرت حركة والطرق بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة، كما تم إيقاف المراسم السنوية في الموقع لحين استقرار الوضع.