"أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين".. الحرس الثوري يعلن تنفيذ 3 عمليات أمنية في إيران

نفذ ، 3 عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان، بمحافظة سيستان وبلوشستان ضد "عناصر الجماعات الإرهابية"، وفق ما أعلنه اليوم الأربعاء.وقال مركز قيادة "قدس" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري ، إنه "في وقت مبكر من ، جرى على عدد من الإرهابيين واعتقال عدد آخر، في 3 عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان ضد عناصر الجماعات الإرهابية".بدوره، قال المتحدث باسم (فراجا) في إنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، وضمن عملية حاسمة نفذتها قوات فراجا بدعم من والاستخباراتية، تم القضاء على 8 إرهابيين في إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوتشستان، كانوا قد ارتكبوا جريمة قتل عدد من عناصر مركز شرطة "دامن". كما تم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، ومن بينها الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها من قتلى مركز شرطة دامن".، شدد اللواء رضائي، نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي في ، على الجهوزية العملياتية والسيطرة الاستخباراتية الكاملة لحرس الحدود، مؤكدا أن قوات حرس الحدود بأعلى درجات اليقظة، ولن تسمح بحدوث أي خلل أمني في المناطق الحدودية للبلاد. (روسيا اليوم)