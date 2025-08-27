Advertisement

عربي-دولي

"أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين".. الحرس الثوري يعلن تنفيذ 3 عمليات أمنية في إيران

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1409526-638918845941060119.jpeg
Doc-P-1409526-638918845941060119.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ الحرس الثوري الإيراني، 3 عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان، بمحافظة سيستان وبلوشستان ضد "عناصر الجماعات الإرهابية"، وفق ما أعلنه اليوم الأربعاء.
Advertisement


وقال مركز قيادة "قدس" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، جرى القضاء على عدد من الإرهابيين واعتقال عدد آخر، في 3 عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان ضد عناصر الجماعات الإرهابية".

بدوره، قال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي (فراجا) في إيران إنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، وضمن عملية حاسمة نفذتها قوات فراجا بدعم من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تم القضاء على 8 إرهابيين في إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوتشستان، كانوا قد ارتكبوا جريمة قتل عدد من عناصر مركز شرطة "دامن". كما تم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، ومن بينها الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها من قتلى مركز شرطة دامن".

من جهته، شدد اللواء قاسم رضائي، نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي في ايران، على الجهوزية العملياتية والسيطرة الاستخباراتية الكاملة لحرس الحدود، مؤكدا أن قوات حرس الحدود بأعلى درجات اليقظة، ولن تسمح بحدوث أي خلل أمني في المناطق الحدودية للبلاد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اشتباكات مسلحة في مصر تسفر عن مقتل 3 إرهابيين
lebanon 24
27/08/2025 12:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل عنصر وإصابة آخر باستهداف إرهابيين قاعدة للحرس الثوري في سردشت الحدودية مع العراق
lebanon 24
27/08/2025 12:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 مسلحا في عمليات جنوب شرقي البلاد
lebanon 24
27/08/2025 12:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: سأشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
lebanon 24
27/08/2025 12:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2025-08-27
05:20 | 2025-08-27
05:08 | 2025-08-27
05:00 | 2025-08-27
04:33 | 2025-08-27
04:26 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24