عربي-دولي

لوقف حرب أوكرانيا.. هذا ما تطالب به واشنطن من ضمانات

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:52
أبلغت الولايات المتحدة الأميركية حلفاءها الأوروبيين باستعدادها لتقديم دعم عسكري واستخباراتي واسع النطاق لتمكين أية بعثة محتملة لحفظ السلام في أوكرانيا بعد الحرب، في خطوة تعكس تحولاً في الموقف الأميركي تجاه مستقبل الأمن الأوروبي.
ووفقاً لما كشفته صحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times، فإن العرض الأميركي يشمل توفير أصول حيوية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمة القيادة والتحكم، بالإضافة إلى طائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي متقدمة قادرة على تشكيل درع دفاعي بري وجوي فوق الأراضي الأوكرانية.

ويُتوقع أن يتضمن ذلك رادارات أرضية، وطائرات لوجستية، وربما نشر بطاريات دفاعية مثل "باتريوت"، بما يتيح فرض منطقة حظر طيران جزئية لدعم مهمة أوروبية على الأرض.
وجاء هذا العرض خلال سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها مسؤولون أمنيون أميركيون مع قادة عسكريين من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في الأيام الأخيرة، حيث شددت واشنطن على أن مشاركتها ستكون مشروطة بالتزام الدول الأوروبية بنشر عشرات الآلاف من الجنود داخل أوكرانيا لتأمين مهام حفظ السلام. وفي الوقت ذاته، أكدت المصادر أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات برية خاصة بها، وإنما ستقتصر مشاركتها على دور داعم وتمكيني في الجو والاستخبارات.

ويُنظر إلى هذا التوجه بوصفه تحولاً عن الموقف الأميركي السابق، الذي كان يستبعد أية التزامات أمنية طويلة الأمد بعد الحرب. ويأتي في وقت تدفع فيه دول أوروبية عدة، خاصة بريطانيا وفرنسا، باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية للقارة وزيادة الإنفاق العسكري، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل المحادثات مع روسيا.

غير أن هذا المشروع يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً مع بروز تردد داخل بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تعكس استطلاعات الرأي معارضة شعبية لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، ما قد يصعّب مهمة تشكيل قوة أوروبية ضخمة على الأرض.
