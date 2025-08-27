انفجارات وتضرر مرافق وبنية تحتية.. وتيرة الحرب الروسية - الاوكرانية ترتفع

Advertisement

دوت انفجارات في مقاطعة دنيبروبتروفسك ، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفونويه"، صباح الأربعاء، فيما تضررت عدة مرافق للبنية التحتية في مقاطعة سومي الأوكرانية جراء وقوع سلسلة من الانفجارات، إضافة إلى انقطاع في الكهربائي، بحسب رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة أوليغ غريغوروف.وكتب غريغوروف في قناته على "تليغرام": "حدثت أضرار في مرافق البنية التحتية، وخدمات الطوارئ تعمل هناك". وكانت قد دوت سلسلة من الانفجارات في مقاطعة سومي خلال الليلة الماضية.كما اندلع حريق في مؤسسة لقطاع الطاقة في مقاطعة بولتافا الأوكرانية بعد وقوع انفجارات، حسبما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة كوغوت. وكتب كوغوت في قناته على "تليغرام": "لقد تضررت مؤسسة لقطاع الطاقة، تضرر المبنى الإداري والسيارات والمعدات إثر اندلاع حريق في المؤسسة، وقُطع التيار الكهربائي عن المنازل".ووفقاً للمسؤول الأوكراني فقد تم إخماد الحريق واستعادة التيار الكهربائي. وكانت صحيفة "سترانا" الأوكرانية قد ذكرت أن انفجارات وقعت في خلال الليلة الماضية.يأتي ذلك فيما أعلنت أن دمرت 26 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وأوريول وبيلغورود وبريانسك وكورسك.