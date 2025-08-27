30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"جريمة بشعة ترتكبها إسرائيل".. احتجاز جثامين و "حماس" تطالب باستعادتها
Lebanon 24
27-08-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت حركة "حماس"، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على
إسرائيل
لوقف سياسة "احتجاز جثامين
الشهداء
الفلسطينيين
" باعتبارها "جريمة بشعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".
Advertisement
وشدّدت الحركة على ضرورة استعادة تلك الجثامين التي يبلغ عددها 726 شهيداً تمَّ إيداعها في "مقابر الأرقام" وثلاجات خاصة، موضحة أنّ بعض تلك الجثامين يعود إلى عشرات السنين.
وذكرت الحركة أنَّ "هذه الممارسات
الإسرائيلية
تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية التي تكفى حقوق الموتى"، موضحة أنَّ ما يجري "يمثل عقاباً لعائلات الفلسطينيين وحرمانها من حق دفن أبنائها بكرامة".
وأكدت حماس أن "
المقاومة
الفلسطينية
أثبتت التزامها بالقيم الإنسانية في تعاملها مع جثامين الجنود الإسرائيليين خلال عمليات التبادل الأخيرة، في مقابل ما وصفته بـ"النهج السادي والفاشي للحكومة الإسرائيلية".
ودعت الحركة
الأمم المتحدة
والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "إلغاء جريمة مقابر الأرقام" وإجبار إسرائيل على وقف سياسة احتجاز الجثامين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تؤكد أن "الكيان الصهيوني كيان مارق يستوجب العزلة والمحاسبة".
ومنذ عقود تحتجز إسرائيل جثامين مئات الفلسطينيين في مقابر عسكرية تعرف باسم "مقابر الأرقام"، إلى جانب ثلاجات خاصة، في إطار سياسة تعتبرها منظمات حقوقية "غير إنسانية" وتهدف للابتزاز السياسي.
وتزايدت هذه الإجراءات منذ السابع من تشرين الأول 2023، في ظل العدوان
الإسرائيلي
على قطاع غزة.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"جريمة حرب" في إيران.. ارتكبتها إسرائيل ضد "سجن"!
Lebanon 24
"جريمة حرب" في إيران.. ارتكبتها إسرائيل ضد "سجن"!
27/08/2025 17:15:46
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
Lebanon 24
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
27/08/2025 17:15:46
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
27/08/2025 17:15:46
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
27/08/2025 17:15:46
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط حرب ترامب التجارية .. عودة الدفء بين الهند والصين
Lebanon 24
وسط حرب ترامب التجارية .. عودة الدفء بين الهند والصين
10:00 | 2025-08-27
27/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أرمينيا: لم نتعهد بأي التزام لأذربيجان بتغيير الدستور
Lebanon 24
وزير خارجية أرمينيا: لم نتعهد بأي التزام لأذربيجان بتغيير الدستور
09:59 | 2025-08-27
27/08/2025 09:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
Lebanon 24
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
09:46 | 2025-08-27
27/08/2025 09:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوا بوقف حرب غزة... وزير إسرائيليّ يُحذّر مدراء مدارس: لن نسمح لكم بذلك
Lebanon 24
طالبوا بوقف حرب غزة... وزير إسرائيليّ يُحذّر مدراء مدارس: لن نسمح لكم بذلك
09:32 | 2025-08-27
27/08/2025 09:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون
Lebanon 24
مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون
09:14 | 2025-08-27
27/08/2025 09:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-08-27
وسط حرب ترامب التجارية .. عودة الدفء بين الهند والصين
09:59 | 2025-08-27
وزير خارجية أرمينيا: لم نتعهد بأي التزام لأذربيجان بتغيير الدستور
09:46 | 2025-08-27
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
09:32 | 2025-08-27
طالبوا بوقف حرب غزة... وزير إسرائيليّ يُحذّر مدراء مدارس: لن نسمح لكم بذلك
09:14 | 2025-08-27
مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون
08:58 | 2025-08-27
برلين: فرض العقوبات على إيران مجدداً خيار مطروح
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24