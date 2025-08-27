Advertisement

عربي-دولي

"جريمة بشعة ترتكبها إسرائيل".. احتجاز جثامين و "حماس" تطالب باستعادتها

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1409578-638918911707873424.jpg
Doc-P-1409578-638918911707873424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت حركة "حماس"، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على إسرائيل لوقف سياسة "احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين" باعتبارها "جريمة بشعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".
Advertisement
 
 
وشدّدت الحركة على ضرورة استعادة تلك الجثامين التي يبلغ عددها 726 شهيداً تمَّ إيداعها في "مقابر الأرقام" وثلاجات خاصة، موضحة أنّ بعض تلك الجثامين يعود إلى عشرات السنين.
 
 
وذكرت الحركة أنَّ "هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية التي تكفى حقوق الموتى"، موضحة أنَّ ما يجري "يمثل عقاباً لعائلات الفلسطينيين وحرمانها من حق دفن أبنائها بكرامة". 
 

وأكدت حماس أن "المقاومة الفلسطينية أثبتت التزامها بالقيم الإنسانية في تعاملها مع جثامين الجنود الإسرائيليين خلال عمليات التبادل الأخيرة، في مقابل ما وصفته بـ"النهج السادي والفاشي للحكومة الإسرائيلية".


ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "إلغاء جريمة مقابر الأرقام" وإجبار إسرائيل على وقف سياسة احتجاز الجثامين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تؤكد أن "الكيان الصهيوني كيان مارق يستوجب العزلة والمحاسبة".


ومنذ عقود تحتجز إسرائيل جثامين مئات الفلسطينيين في مقابر عسكرية تعرف باسم "مقابر الأرقام"، إلى جانب ثلاجات خاصة، في إطار سياسة تعتبرها منظمات حقوقية "غير إنسانية" وتهدف للابتزاز السياسي.


وتزايدت هذه الإجراءات منذ السابع من تشرين الأول 2023، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الجزيرة نت)
 
 
مواضيع ذات صلة
"جريمة حرب" في إيران.. ارتكبتها إسرائيل ضد "سجن"!
lebanon 24
27/08/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
lebanon 24
27/08/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
lebanon 24
27/08/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
lebanon 24
27/08/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-08-27
09:59 | 2025-08-27
09:46 | 2025-08-27
09:32 | 2025-08-27
09:14 | 2025-08-27
08:58 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24