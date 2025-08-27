30
عربي-دولي
إشتعال دبابة إسرائيليّة في جنوب سوريا وفتح تحقيق
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:08
أشارت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة، إلى إشتعال النيران في دبابة للجيش الإسرائيليّ كانت في نشاط روتيني في
جنوب سوريا
بسبب عطل فنيّ.
وأضافت أنّ الجيش الإسرائيليّ فتح تحقيقاً في الحادثة.
