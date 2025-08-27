Advertisement

إشتعال دبابة إسرائيليّة في جنوب سوريا وفتح تحقيق

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:08
أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، إلى إشتعال النيران في دبابة للجيش الإسرائيليّ كانت في نشاط روتيني في جنوب سوريا بسبب عطل فنيّ. 
وأضافت أنّ الجيش الإسرائيليّ فتح تحقيقاً في الحادثة.
 
 
