شخصيّة بارزة... هذه هويّة المُستهدف من حركة "حماس" في غزة

أعلن الجيش أنه اغتال محمود الأسود، رئيس لحركة في منطقة .

Advertisement

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الأسود كان مصدرا مهما للمعلومات لحركة حماس وشخصية رئيسية.



وذكر أن قواته "تعمل في ضواحي مدينة غزة وفي لتحديد وتفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والقضاء على الإرهابيين". (سكاي نيوز عربية)