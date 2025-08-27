Advertisement

عربي-دولي

شخصيّة بارزة... هذه هويّة المُستهدف من حركة "حماس" في غزة

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1409605-638918942207274589.png
Doc-P-1409605-638918942207274589.png photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال محمود الأسود، رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس في منطقة غرب غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الأسود كان مصدرا مهما للمعلومات لحركة حماس وشخصية رئيسية.

وذكر أن قواته "تعمل في ضواحي مدينة غزة وفي خان يونس لتحديد وتفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها والقضاء على الإرهابيين". (سكاي نيوز عربية) 
