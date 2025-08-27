الصين تحصي خسائر السيول: 52 ملياراً خسائر اقتصادية في تموز

Advertisement

- خصصت وزارتا النقل والمالية 540 مليون يوان لدعم إصلاح الطرق المتضررة.

- وزارة أعلنت تخصيص 5.8 مليار يوان إضافية للإغاثة من منذ نيسان.

قالت ، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة في البلاد ألحقت أضراراً بالطرق قُدّرت بأكثر من 16 مليار يوان (2.24 مليار دولار)، ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصاد المتعثر.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لي ينغ، أن هذه الخسائر شملت 23 مقاطعة ومنطقة وبلدية، أي أكثر من ثلثي ، منذ بداية موسم السيول الذي انطلق رسمياً في الأول من .ووفق الصينية، شهدت البلاد أمطاراً قياسية في شمالها وجنوبها خلال الأسابيع الماضية.وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الكوارث الطبيعية من سيول وانهيارات أرضية وزلازل وجفاف كبّدت الصين خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 52.2 مليار يوان في تموز وحده، ما يفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني الذي يعاني تباطؤاً في النمو.