إقتصاد

الصين تحصي خسائر السيول: 52 ملياراً خسائر اقتصادية في تموز

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:25
قالت وزارة النقل الصينية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة في البلاد ألحقت أضراراً بالطرق قُدّرت بأكثر من 16 مليار يوان (2.24 مليار دولار)، ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصاد المتعثر.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لي ينغ، أن هذه الخسائر شملت 23 مقاطعة ومنطقة وبلدية، أي أكثر من ثلثي الصين، منذ بداية موسم السيول الذي انطلق رسمياً في الأول من تموز.

ووفق وزارة الموارد المائية الصينية، شهدت البلاد أمطاراً قياسية في شمالها وجنوبها خلال الأسابيع الماضية.

إجراءات حكومية عاجلة
- خصصت وزارتا النقل والمالية 540 مليون يوان لدعم إصلاح الطرق المتضررة.
- وزارة إدارة الطوارئ أعلنت تخصيص 5.8 مليار يوان إضافية للإغاثة من الكوارث منذ نيسان.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الكوارث الطبيعية من سيول وانهيارات أرضية وزلازل وجفاف كبّدت الصين خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 52.2 مليار يوان في تموز وحده، ما يفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني الذي يعاني تباطؤاً في النمو.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
