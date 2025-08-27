Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُسيطر على بلدة بيرفويه مايا في دونيتسك

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:00
أعلن الجيش الروسي عن سيطرته على بلدة بيرفويه مايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف أنّه "قصف نقاط انتشار للمرتزقة ومنشآت وعتاد للقوات الأوكرانيّة". (روسيا اليوم)

