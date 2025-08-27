روسيا تُسيطر على بلدة بيرفويه مايا في دونيتسك

أعلن الجيش الروسي عن سيطرته على بلدة بيرفويه مايا في دونيتسك الشعبية.

وأضاف أنّه "قصف نقاط انتشار للمرتزقة ومنشآت وعتاد للقوات الأوكرانيّة". (روسيا اليوم)



