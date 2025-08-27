29
قواعد جديدة للعبة الاقتصادية: الحكومة الأميركية شريك في الشركات الناجحة
Lebanon 24
27-08-2025
|
06:28
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه يرغب بزيادة استثمارات الحكومة في الشركات الناجحة، سواء كانت مؤيدة له أو لا، وذلك وفق تقرير لوكالة "
رويترز
".
تصريحاته جاءت عقب استثمار الحكومة الأميركية في
شركة إنتل
، حيث حصلت على 10% من إجمالي أسهمها بعد تحويل قيمة المنح الحكومية إلى أسهم داخل الشركة.
وأكد
ترامب
خلال لقاء صحفي في
البيت الأبيض
: "آمل أن نرى المزيد من الحالات المماثلة"، مشيراً إلى أنه مستعد لدعم شركات أخرى لإجراء صفقات مماثلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة الحكومة الأميركية، التي اعتادت على التدخل المباشر في ملكية الشركات فقط خلال الأزمات الكبرى مثل أزمة 2008 المالية.
انتقادات وتحذيرات
- خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذه الإجراءات الاستثنائية، مثل الضرائب على الواردات، تحد من مرونة السوق الأميركية.
- بيل
جورج
، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ميدترونيك" وزميل
كلية هارفارد
، قال إن "الاقتصاد الأميركي ينتقل من اقتصاد
رأس المال
إلى اقتصاد تتدخل فيه الدولة مباشرة، وهي حقبة غير مسبوقة".
- إدارة
إنتل
حذّرت من أن الاستحواذ الحكومي قد يضر بمبيعاتها العالمية ويقيّد قدرتها على توقيع صفقات مع حكومات أجنبية.
(الجزيرة)
