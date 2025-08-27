قواعد جديدة للعبة الاقتصادية: الحكومة الأميركية شريك في الشركات الناجحة

Advertisement

- خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذه الإجراءات الاستثنائية، مثل الضرائب على الواردات، تحد من مرونة السوق الأميركية.

- بيل ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ميدترونيك" وزميل ، قال إن "الاقتصاد الأميركي ينتقل من اقتصاد إلى اقتصاد تتدخل فيه الدولة مباشرة، وهي حقبة غير مسبوقة".

- إدارة حذّرت من أن الاستحواذ الحكومي قد يضر بمبيعاتها العالمية ويقيّد قدرتها على توقيع صفقات مع حكومات أجنبية.

قال الرئيس الأميركي إنه يرغب بزيادة استثمارات الحكومة في الشركات الناجحة، سواء كانت مؤيدة له أو لا، وذلك وفق تقرير لوكالة " ".تصريحاته جاءت عقب استثمار الحكومة الأميركية في ، حيث حصلت على 10% من إجمالي أسهمها بعد تحويل قيمة المنح الحكومية إلى أسهم داخل الشركة.وأكد خلال لقاء صحفي في : "آمل أن نرى المزيد من الحالات المماثلة"، مشيراً إلى أنه مستعد لدعم شركات أخرى لإجراء صفقات مماثلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة الحكومة الأميركية، التي اعتادت على التدخل المباشر في ملكية الشركات فقط خلال الأزمات الكبرى مثل أزمة 2008 المالية.