بشأن المرحلة التالية من الحرب... رسالة من أدرعي إلى سكان غزة

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، نداءً عاجلاً إلى سكان وتحديداً في مدينة غزة وشمال القطاع، وقال "قبيل التحوّل إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هناك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي. هذه المناطق خالية من الخيم".

وأضاف: "لقد قام الجيش الاسرائيلي بمسح هذه المناطق وهي معروضة فيما بعد أمامكم لمساعدة السكان المُخلين قدر الإمكان. إخلاء مدينة غزة لا مفرّ منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش الاسرائيلي بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".