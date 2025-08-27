بالفيديو... مجسم لحسن نصرالله في مطار إيرانيّ

📹معرض في مطار طهران الدولي لضحايا الحرس الثوري الإيراني في الحرب مع إسرائيل
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لمعرض أُقيم في مطار "الإمام الخميني الدولي" في العاصمة الإيرانية طهران، يضم مجسمات ثلاثية الأبعاد لضباط من الحرس الثوري الإيراني وقادة سياسين، قُتلوا خلال الحرب… pic.twitter.com/DyFIpTFfUk
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 27, 2025
📹معرض في مطار طهران الدولي لضحايا الحرس الثوري الإيراني في الحرب مع إسرائيل
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لمعرض أُقيم في مطار "الإمام الخميني الدولي" في العاصمة الإيرانية طهران، يضم مجسمات ثلاثية الأبعاد لضباط من الحرس الثوري الإيراني وقادة سياسين، قُتلوا خلال الحرب… pic.twitter.com/DyFIpTFfUk