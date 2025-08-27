Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... مجسم لحسن نصرالله في مطار إيرانيّ

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:42
Doc-P-1409677-638919027400416993.png
Doc-P-1409677-638919027400416993.png photos 0
أُقيم في مطار "الإمام الخميني الدولي" في العاصمة الإيرانية طهران، معرضاَ يضم مجسمات ثلاثية الأبعاد لضباط من الحرس الثوري الإيراني وقادة سياسين، قُتلوا خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وفي أعوام سبقت هذه الحرب.
 
واللافت أن من بين الشخصيات مجسم للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله
 
