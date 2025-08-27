برلين: فرض العقوبات على إيران مجدداً خيار مطروح

Advertisement

قال متحدث باسم اليوم الأربعاء إن وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات على ، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع أمس الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها .وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض لا يزال خياراً مطروحاً بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكنه شدد على وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل . (العربية)