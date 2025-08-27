بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة

أعلنت سلسلة مطاعم "كراكر باريل" الأميركية، عن عودتها إلى شعارها القديم، بعد موجة واسعة من الانتقادات وتدخّل الرئيس الأميركي الذي دعا الإدارة إلى "الاعتراف بالخطأ والعودة إلى هويتها القديمة، لاستعادة مكانتها وربح دعاية مجانية ضخمة".

Advertisement

وكانت سلسلة المطاعم أطلقت حملة بعنوان "كل شيء أكثر" تضمنت استبدال شعارها التقليدي الذي يظهر فيه " " ورجل مسن مع عبارة "متجر الريف القديم"، بشعار مبسط يكتفي باسم العلامة داخل شكل سداسي أصفر. (ارم نيوز)



