عربي-دولي

للمرة الخامسة في آب... توغل إسرائيلي جديد داخل القنيطرة السورية

Lebanon 24
27-08-2025 | 11:29
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، في خامس خرق من نوعه خلال شهر آب الحالي.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أنّ القوات الإسرائيلية دخلت إلى منطقة رسم الرواضي قرب بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد توغّل أمس في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل شاباً، وسط محاولة الأهالي التصدي له، بحسب المصدر نفسه.

وفي تطورات متصلة، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

كما أعلنت "الإخبارية" السورية أمس عن مقتل 6 جنود سوريين جراء غارات شنّتها طائرات مسيّرة إسرائيلية قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق.
