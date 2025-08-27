للمرة الخامسة في آب... توغل إسرائيلي جديد داخل القنيطرة السورية

Advertisement

وذكرت قناة "الإخبارية" أنّ القوات دخلت إلى منطقة رسم الرواضي قرب بلدة الصمدانية الغربية القنيطرة، من دون تفاصيل إضافية.وكان الجيش قد توغّل أمس في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل شاباً، وسط محاولة الأهالي التصدي له، بحسب المصدر نفسه.وفي تطورات متصلة، أفادت السورية "سانا" بمقتل شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة .كما أعلنت "الإخبارية" السورية أمس عن مقتل 6 جنود سوريين جراء غارات شنّتها طائرات مسيّرة إسرائيلية قرب مدينة الكسوة في ريف .