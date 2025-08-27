المملكة المتحدة: شراكة جديدة لإعادة بناء سوريا أكثر أمنًا واستقرارًا

Advertisement

أصدرت ، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص العلاقات الثنائية مع .وجاء في البيان: " المتحدة تؤسس علاقات أوثق مع سوريا، وتدعم جهود المساءلة وأمن المنطقة".وأضاف: "زيارة وزارية ثانية لوزراء بريطانيين إلى سوريا منذ سقوط تؤكد دعم المملكة المتحدة للانتقال السياسي في البلاد. وزير شؤون هيمش فولكنر عقد محادثات ثنائية مع الحكومة في دمشق، واجتمع بمحققين سوريين ساعدوا في جمع أدلة تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد".وتابع: "الشراكة بين المملكة المتحدة وسوريا من شأنها أن تساعد في إعادة بناء بلد أكثر أمانا واستقرارا، دعما لأولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأمن والهجرة ضمن خطتها لأجل التغيير. المملكة المتحدة وسوريا توطدان العلاقات الثنائية بينهما في أعقاب زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط إلى دمشق اليوم، مع التركيز على الأمن والمساءلة".وأشار البيان إلى أن "زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر، تأتي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها ديفيد لامي إلى دمشق في يوليو، وأعلن خلالها استئناف العلاقات الدبلوماسية البريطانية-السورية بعد انقطاعها منذ 14 سنة".وأضاف البيان: "التقى الوزير فولكنر خلال زيارته مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، حيث بحث التقدم الحاصل في الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالأمن والمساءلة في أعقاب العنف الطائفي الذي وقع مؤخرا في جنوب سوريا".وأثناء وجوده في دمشق، أشاد الوزير فولكنر بالمحققين السوريين من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، الذين ساعدوا في جمع الأدلة وفضح جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد طوال سنوات.قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر: "زيارتي إلى دمشق اليوم تحمل دلالة على المملكة المتحدة المستمر تجاه تطوير شراكتنا مع سوريا، والمساعدة في إعادة بناء بلد أكثر أمنا وازدهارا".وأضاف: "وسعيا إلى تطبيق خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، فإن قوة علاقات بريطانية-سورية تتيح لنا حماية الأمن القومي في المملكة المتحدة، ومنع الهجرة غير النظامية، وفي نفس الوقت دعم انتقال سوريا إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة".وأكد أن "الوضع في سوريا ما زال هشا. ونحن نواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق انتقال سياسي شامل للجميع."وختم قائلا: "هذه الزيارة تعزز المقاربة الاستراتيجية للمملكة المتحدة تجاه سوريا المشار إليها في خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، التي تعطي أولوية لتأمين حدود المملكة المتحدة وأمنها القومي، وفي نفس الوقت تدعم انتقال دمشق إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة".