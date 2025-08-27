Advertisement

عربي-دولي

كييف تطوّر آلية حذرة لتبادل بيانات القتال مع شركائها الدوليين

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1409821-638919233984914593.jpg
Doc-P-1409821-638919233984914593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف أن أوكرانيا تعمل على تطوير سياسة لتبادل البيانات من ساحة المعركة مع حلفائها.
Advertisement

وقال فيدوروف في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن كييف "حذرة للغاية" حاليا بشأن مشاركة هذه البيانات.

وأكدت الوكالة أن البيانات مهمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن "الطلب على البيانات مرتفع للغاية، لكننا نعمل الآن على صياغة سياسة لتنظيم هذه العملية بشكل سليم". (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
كارني: نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على طريق حل الدولتين
lebanon 24
28/08/2025 00:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي
lebanon 24
28/08/2025 00:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آلية جديدة لتسليح كييف..مصدر يكشف خفايا المباحثات
lebanon 24
28/08/2025 00:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 100 مسلح في عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع شركاء دوليين
lebanon 24
28/08/2025 00:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:07 | 2025-08-27
17:00 | 2025-08-27
16:53 | 2025-08-27
16:39 | 2025-08-27
16:30 | 2025-08-27
15:38 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24