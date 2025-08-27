كييف تطوّر آلية حذرة لتبادل بيانات القتال مع شركائها الدوليين

Advertisement

أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني أن تعمل على تطوير سياسة لتبادل البيانات من ساحة المعركة مع حلفائها.وقال فيدوروف في مقابلة مع وكالة " " إن "حذرة للغاية" حاليا بشأن مشاركة هذه البيانات.وأكدت الوكالة أن البيانات مهمة لتدريب نماذج .وأضافت أن "الطلب على البيانات مرتفع للغاية، لكننا نعمل الآن على صياغة سياسة لتنظيم هذه العملية بشكل سليم". (روسيا اليوم)