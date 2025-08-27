Advertisement

إقتصاد

الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1409834-638919253342816142.jpg
Doc-P-1409834-638919253342816142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن "معدلات الأجور والرواتب تضاعفت وقمنا بتعديل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
Advertisement
واشار الشرع الى أن "الخدمات بدأت تتحسن تدريجيا من توفير الكهرباء والماء والخدمات الطبية".
وأفاد بأن "وضعنا خططا لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي".
وتابع أن "الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية أولوية بالنسبة لنا".
وقال أن "السوريون بدأوا في العودة إلى بلدهم لبنائها وإعادة وصل ما انقطع من تاريخها".
وأضاف أن "لدينا عملية شاملة لإصلاح القضاء وتطوير التعليم".
وأشار الى أن "لدينا عملية واسعة لإصلاح قطاع النقد و المصارف".
وقال أن "لدينا عملية شاملية لإصلاح القضاء وتطوير التعليم".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني: نؤكد على أهمية تطوير الاقتصاد الحقيقي لتعزيز القوة الوطنية (الشرق)
lebanon 24
28/08/2025 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: الخدمات بدأت تتحسن تدريجيا من توفير الكهرباء والماء والخدمات الطبية
lebanon 24
28/08/2025 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: حماية البيئة وتطوير القطاع في صلب أولوياتنا
lebanon 24
28/08/2025 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: معدلات الأجور والرواتب تضاعفت وقمنا بتعديل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
lebanon 24
28/08/2025 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:07 | 2025-08-27
17:00 | 2025-08-27
16:53 | 2025-08-27
16:39 | 2025-08-27
16:30 | 2025-08-27
15:38 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24