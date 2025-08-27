Advertisement

عربي-دولي

ماذا أبلغت إسرائيل دروز سوريا؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:55
نقلت قناة "العربية" عن مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ في سوريا".
وأضاف المصدر أن "لا تقدم في المباحثات مع سوريا بسبب جبل الشيخ".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا تنص على نزع السلاح بالكامل، معتبرًا أن "دعوات الدروز للانفصال تعرقل الترتيبات الأمنية".

وأوضح: "المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى أمني فقط".

وكشف المصدر أن إسرائيل أبلغت دروز سوريا باستحالة إنشاء ممر إنساني للسويداء، مضيفًا: "التدخل التركي في سوريا مصدر قلق لنا".
