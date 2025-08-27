ماذا أبلغت إسرائيل دروز سوريا؟

Advertisement

نقلت قناة "العربية" عن مصدر في أن " لن تنسحب من في ".وأضاف المصدر أن "لا تقدم في المباحثات مع سوريا بسبب جبل الشيخ".وأشار المصدر نفسه إلى أن الترتيبات الأمنية في تنص على نزع السلاح بالكامل، معتبرًا أن "دعوات للانفصال تعرقل الترتيبات الأمنية".وأوضح: "المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى أمني فقط".وكشف المصدر أن إسرائيل أبلغت سوريا باستحالة إنشاء ممر إنساني للسويداء، مضيفًا: "التدخل في سوريا مصدر قلق لنا".