عربي-دولي

بعد سقوط قتلى وجرحى في مدرسة بمينيسوتا… هذا ما أمر به ترامب (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:38
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض حدادًا على ضحايا حادثة إطلاق النار في إحدى مدارس مينيسوتا.
وقُتل طفلان وأصيب 17 شخصًا، بينهم 14 طفلاً، بعد أن أطلق مسلّح النار على أطفال داخل كنيسة في مينيابوليس.

وتقع الكنيسة بجانب مدرسة تابعة لها في جنوب أكبر مدن ولاية مينيسوتا.

وكشف عدد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة NBC نيوز أن المشتبه به يدعى روبن ويستمان، وله سجل إجرامي "محدود".

وأشار ترامب إلى أنه أُبلغ بالحادثة ووصفها بـ"إطلاق النار المأسوي"، مؤكداً أن مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقاته في الواقعة.

