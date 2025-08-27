بعد سقوط قتلى وجرحى في مدرسة بمينيسوتا… هذا ما أمر به ترامب (صورة)

Advertisement

وقُتل طفلان وأصيب 17 شخصًا، بينهم 14 طفلاً، بعد أن أطلق مسلّح النار على أطفال داخل في مينيابوليس.وتقع الكنيسة بجانب مدرسة تابعة لها في جنوب أكبر مدن ولاية مينيسوتا.وكشف عدد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة NBC نيوز أن المشتبه به يدعى روبن ويستمان، وله سجل إجرامي "محدود".وأشار إلى أنه أُبلغ بالحادثة ووصفها بـ"إطلاق النار المأسوي"، مؤكداً أن يجري تحقيقاته في الواقعة.