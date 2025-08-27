دعوات لوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في قطاع غزة

Advertisement

قال جميع أعضاء التابع للأمم المتحدة، باستثناء ، الأربعاء، إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر".وحذر المجلس من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب .ودعا ، وعددهم 14، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في .كما طالبوا بزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة ، وجماعات أخرى.وكانت أعلنت، الجمعة، المجاعة رسميا في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيا، وذلك استنادا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.وأفاد التقرير بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20 في المئة من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر أيلول.(سكاي نيوز)