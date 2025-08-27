قرب دمشق... مقتل ستة جنود سوريين في ضربات إسرائيلية

Advertisement

قُتل ستة جنود سوريين يوم الثلاثاء في ضربات جوية نفذتها قرب ، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي، الذي أفاد أيضًا بوقوع غارات جديدة مساء الأربعاء.وأفادت الرسمية بسقوط "ستة من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق".ومساء الأربعاء، كشف مصدر في عن "ثلاث غارات" جديدة "مع سماع أصوات طيران حربي في أجواء منطقة تل مانع بالكسوة بالقرب من حرجلة دمشق التي كانت سابقًا نقطة عسكرية فيها صواريخ سكود".