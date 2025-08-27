28
عربي-دولي
قرب دمشق... مقتل ستة جنود سوريين في ضربات إسرائيلية
Lebanon 24
27-08-2025
|
16:30
قُتل ستة جنود سوريين يوم الثلاثاء في ضربات جوية نفذتها
إسرائيل
قرب
دمشق
، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي، الذي أفاد أيضًا بوقوع غارات جديدة مساء الأربعاء.
وأفادت
قناة الإخبارية
الرسمية بسقوط "ستة
شهداء
من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال
الإسرائيلي
قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق".
ومساء الأربعاء، كشف مصدر في
وزارة الدفاع
عن "ثلاث غارات" جديدة "مع سماع أصوات طيران حربي في أجواء منطقة تل مانع بالكسوة بالقرب من حرجلة
بريف
دمشق التي كانت سابقًا نقطة عسكرية فيها صواريخ سكود".
