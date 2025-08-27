إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق دون اشتباك مع الجيش السوري

Advertisement

أشار مصدر عسكري سوري الى أن "الجيش نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية ".وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق".وتابع أن "4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق".وأفاد المصدر بأن "لم يحدث أي اشتباك بين القوات المشاركة بالإنزال وقوات ".وقال "الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق".