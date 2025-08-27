Advertisement

عربي-دولي

إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق دون اشتباك مع الجيش السوري

Lebanon 24
27-08-2025 | 16:53
أشار مصدر عسكري سوري الى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق".
وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق".
وتابع أن "4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق".
وأفاد المصدر بأن "لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري".
وقال "الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق".
 
